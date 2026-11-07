Κιντ: «Διαφωνώ με Ρίβερς, ο Γιάννης καταλαβαίνει πως παίζεται το παιχνίδι»

O Tζέισον Κιντ απάντησε στον Ντοκ Ρίβερς για τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντοκ Ρίβερς άσκησε κριτική στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μιλώντας για μονοδιάστατο τρόπο παιχνιδιού και όχι ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πάντως ο Τζέισον Κιντ, ο άνθρωπος που... υπέγραψε την εκτόξευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βάζοντας τον να κατεβάζει τη μπάλα σε αρκετές επιθέσεις των Μπακς για να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι, έχει άλλη άποψη.

Ο πρώην head coach του Greek Freak στους Μπακς, τόνισε μεταξύ άλλων πως καταλαβαίνει πως παίζεται το παιχνίδι.

«Δεν συμφωνώ. Όταν μιλάς για σταρ αυτού του επιπέδου είναι δύσκολο να τους κοουτσάρεις, αλλά θέλουν να το κάνεις. Η υπερδύναμη του Γιάννη είναι να επιτίθεται στο καλάθι και να δημιουργεί φάσεις. Ο Ντοκ μίλησε για το IQ του, αλλά διαφωνώ. Ο Γιάννης καταλαβαίνει πως παίζεται το παιχνίδι. Πάντως η ουσία είναι στην δύναμή του και στην ικανότητά του να επιτίθεται προς το καλάθι. Όταν καταφέρνει να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, συγκαταλέγεται στους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος», ανέφερε.

Παλιότερα ο Γιάννης είχε βγάλει το καπέλο στον Κίντ, λέγοντας: «Είναι ο άνθρωπός μου ο Κιντ. Με βοήθησε πολύ, ένας από τους μέντορές μου. Όχι μόνο ως προπονητής, αλλά είχαμε μία βαθύτερη σχέση. Με έκανε να καταλάβω πώς να δουλεύω σκληρά, τι χρειάζεται για να γίνεις σπουδαίος στη λίγκα. Ευλογία να έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Κιντ. Όταν ο Κιντ ανέλαβε τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς ανέβηκε σε άλλο επίπεδο. Μού έδωσε αυτοπεποίθηση ως προπονητής, αλλά δεν τον κοιτάζω μόνο ως προπονητή. Ήταν για εκείνον το τρίποντο. Όταν ήμουν νέος μου έλεγε να μη σουτάρω τρίποντα. Όταν το έβαλα είπα ‘αυτό είναι για σένα'».