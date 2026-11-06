Με πρωταγωνιστές τους Ντέβιν Μπούκερ και Ντίλον Μπρουκς, οι Σανς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 117-104 των Μάτζικ και αφήνοντας πίσω τους τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Οι Φοίνιξ Σανς βρήκαν την αντίδραση που έψαχναν, αφήνοντας πίσω τους την εντός έδρας ήττα από το Πόρτλαντ και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ. Η ομάδα της Αριζόνα επικράτησε με 117-104, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους της στην τρίτη συνεχόμενη ήττα τους.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εκείνος που έδωσε τον τόνο στην επίθεση των νικητών, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους και 8 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντίλον Μπρουκς, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους, ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι, μετρώντας 18 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους Μάτζικ, ο Ουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ, έχοντας 10/12 σουτ εντός παιδιάς. Ο Τρίσταν ντα Σίλβα συμπλήρωσε 18 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Φραντς Βάγκνερ είχε 15 πόντους και 15 ασίστ.

Ένα από τα βασικά προβλήματα του Ορλάντο ήταν τα 25 λάθη, από τα οποία οι Σανς άντλησαν 36 πόντους. Παράλληλα, το Φοίνιξ είχε εξαιρετική αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 17 από τα 34 τρίποντα που επιχείρησε (50%).

Τα δωδεκάλεπτα: 33-26, 63-51, 96-73, 117-104.