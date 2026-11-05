Σίξερς: Οιωνοί τίτλου για τον ΛεΜπρόν το ξεκίνημα της Φιλαδέλφεια
Οι Σίξερς έχουν πατήσει το γκάζι στο ξεκίνημα της σεζόν και μετρούν 8 νίικες και 1 ήττα μέχρι στιγμής. Αυτό τους φέρνει στην κορυφή της Ανατολής. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να χαμογελάει με βάση τα όσα έχουν γίνει στο παρεθλόν.
Μάλιστα ο LBJ σίγουρα μόλις είδε το 7-1, θα θυμήθηκε τα παλιά του δαχτυλίδια. Τις προηγούμενες φορές που ο ΛεΜπρόν ξεκίνησε με 7-1, στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα. Λέτε να το επαναλάβει φέτος;
Φέτος ο ηγέτης της Φιλαδέλφεια μετρά 15.7 πόντους, 7.4 ασίστ και 7.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, έχοντας δίπλα του τους Μάξεϊ, Μπράουν, Έτζκομπ και Εμπίντ σε μια απίθανη πεντάδα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη της αδελφικής αγάπης.
Τα ξεκινήματα του ΛεΜπρόν με 7-1 που στο τέλος πήρε τίτλο
2011-12 Μαϊάμι (7-1)
2012-13 Μαϊάμι (7-1)
- 2015-16 Κλίβελαντ (7-1)
- 2019-20 Λος Άντζελες (7-1)
- 2026-27 Φιλαδέλφεια (7-1)
LeBron James started 7-1 in all of his championship seasons 🏆 🔶 2011-12 Miami (7-1) 🔶 2012-13 Miami (7-1) 🔶 2015-16 Cleveland (7-1) 🔶 2019-20 L.A (7-1) 🔶 2026-27 Philadelphia (7-1) Are the Sixers destined for a ring this season 💍 https://t.co/2QKUThs9c9— Basketball Forever (@bballforever_) November 4, 2026
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