Κινγκς - Λέικερς 103-116: Ο φανταστικός Ντόντσιτς έδωσε τη νίκη στο LA
Οι Λος Άντζελες Λέικερς (7-2) άλωσαν την έδρα των Κινγκς (1-7) (116-103) με τον Σλοβένο σταρ, Λούκα Ντόντσιτς να σκοράρει 40 πόντους, να μοιράζει 7 ασίστ και να μαζεύει 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το double-double.
Με εξαίρεση το πρώτο δωδεκάλεπτο, οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν το... αφεντικό της αναμέτρησης και έφτασαν στη νίκη με σχετική άνεση, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Πέρα από τον «Luka Magic», για τους νικητές σε καλό βράδυ ήταν και ο Ριβς με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για το Σακραμέντο, που παραπαίει, οι Άκιουφ (22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, double-double) και ΛαΒιν (21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ) ήταν τα «πρώτα βιολιά».
Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 54-61, 74-87, 103-116
Third-straight 40+ point game for Luka 🗣️ https://t.co/uCklp8LmV0— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 5, 2026
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