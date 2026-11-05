Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σακραμέντο Κινγκς με 116-103, με τον Λούκα Ντόντσιτς να σκοράρει 40 πόντους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς (7-2) άλωσαν την έδρα των Κινγκς (1-7) (116-103) με τον Σλοβένο σταρ, Λούκα Ντόντσιτς να σκοράρει 40 πόντους, να μοιράζει 7 ασίστ και να μαζεύει 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το double-double.

Με εξαίρεση το πρώτο δωδεκάλεπτο, οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν το... αφεντικό της αναμέτρησης και έφτασαν στη νίκη με σχετική άνεση, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Πέρα από τον «Luka Magic», για τους νικητές σε καλό βράδυ ήταν και ο Ριβς με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για το Σακραμέντο, που παραπαίει, οι Άκιουφ (22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, double-double) και ΛαΒιν (21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ) ήταν τα «πρώτα βιολιά».

Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 54-61, 74-87, 103-116