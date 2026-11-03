Τσάλμερς: «GOAT ο Τζόρνταν ακόμα και αν ο ΛεΜπρόν πάρει 2 πρωταθλήματα στους Σίξερς»

O Mάριο Τσάλμερς, δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ ήταν ξεκάθαρος για το θέμα του GOAT.

Γνωστό είναι εδώ και χρόνια πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Μάριο Τσάλμερς είχαν τα... θεματάκια τους. O πρωταθλητής με τους Χιτ το 2012 και το 2013, αλλά και πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη, ρωτήθηκε για το θέμα του GOAT και έδειξε την προτίμηση του στον Μάικλ Τζόρνταν.

Μάλιστα ακόμα και όταν τον ρώτησαν, αν ο King James θα θεωρείται GOAT, αν κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τους Σίξερς, η απάντηση του παλιού γκαρντ ήταν πως κάποιοι άνθρωποι δεν αγγίζονται.

Και φυσικά εννοούσε πως ο Tζόρνταν δεν πρόκειται να αγγιχθεί από κανέναν. Ο MJ κατάκτησε 6 πρωταθλήματα με τους Μπουλς (δύο three peat) και ο ΛεΜπρόν έχει 4 (ένα back to back με Χιτ), ένα με Λέικερς και ένα με τους Καβς.

Τσάλμερς και ΛεΜπρόν ήταν συμπαίκτες στο Μαϊάμι και πανηγύρισαν δύο πρωταθλήματα.