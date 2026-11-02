Θάντερ: Θα αποσύρουν τη φανέλα του Γουέστμπρουκ με το νούμερο 0
Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θα λάβει την ύψιστη τιμή που μπορεί να νιώσει ένας αθλητής, αφού οι Θάντερ θα αποσύρουν τη φανέλα του στον ουρανό του γηπέδου τους.
Το νούμερο 0 θα λάμπει στην κορυφή του «Paycom Center», ως ένδειξης τιμής για όλα όσα προσέφερε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με την ομάδα της Οκλαχόμα.
Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια και η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου.
Ο «Ρας» αγωνίστηκε για 11 σεζόν με τους Θάντερ, κατακτώντας μία φορά το βραβείο του πολυτιμότερου της λίγκα, ενώ έφτασε με την ομάδα του στους τελικούς του 2012. Μάλιστα συμμετείχαν τέσσερις φορές στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.
The Oklahoma City Thunder will retire Russell Westbrook's No. 0 in the rafters on Feb. 7.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 2, 2026
0 Forever 💙 02.07.27 https://t.co/pTqRnespU2— OKC THUNDER (@okcthunder) November 2, 2026
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