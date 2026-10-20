Αυτό το ΝΒΑ ποιος θα το σηκώσει; Οι προβλέψεις του Gazz Floor για τη νέα σεζόν!
Η καινούρια σεζόν του ΝΒΑ είναι προ των πυλών, με το Gazz Floor by Novibet να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα από την προετοιμασία των ομάδων που ετοιμάζονται για το φετινό ταξίδι.
Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη αλλάζει εποχή, πρόσωπα και ισορροπίες και στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
Μαζί με αυτό, η ομάδα του Gazz Floor ανέλυσε τη δυναμική των ρόστερ κι έκανε τις δικές της προβλέψεις για τα φαβορί, τα αουτσάιντερς και τους παίκτες που περιμένουμε να ξεχωρίσουν στη φετινή διοργάνωση.
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