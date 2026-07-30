Tην φετινή σεζόν δεν θα διεξαχθεί ματς του ΝΒΑ στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει σε ματς ΝΒΑ στη Μέση Ανατολή, όμως φέτος αυτό δεν θα συμβεί.

Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, δεν θα διεξαχθεί κανένα ματς της preseason της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Σύμφωνα με το ESPN, η απόφαση λαμβάνεται εν μέσω του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή.

Ενώ το NBA δεν ανακοίνωσε ποτέ αγώνες προετοιμασίας στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέτος, όπως είχε κάνει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, πηγές ανέφεραν στο ESPN ότι το πρωτάθλημα είχε πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους Καβς, Χιτ, Νετς και Γουίζαρντς σχετικά με την πιθανή συμμετοχή στους αγώνες.

Το NBA είχε επίσης διερευνήσει την πιθανότητα να φιλοξενήσει τον πρώτο του αγώνα στη Ντόχα του Κατάρ, αν και αυτά τα σχέδια δεν οριστικοποιήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν ποτέ. Ένα σενάριο θα είχε δύο από τις τέσσερις ομάδες να παίξουν έναν αγώνα στη Ντόχα και έναν στο Άμπου Ντάμπι στο ίδιο ταξίδι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA ​​του 2027 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Ντόχα τον επόμενο Αύγουστο.