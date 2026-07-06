Ράιλι για την απόκτηση Γιάννη: «Από τις σπουδαιότερες ανταλλαγές στην ιστορία των Χιτ»
Ο Πατ Ράιλι αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα φορά από εδώ και πέρα την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.
Μεταξύ άλλων, ο Πατ Ράιλι, ο πρόεδρος των Χιτ, χαρακτήρισε την ανταλλαγή που έφερε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις στο Μαϊάμι, ως μια από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του συλλόγου.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Πατ Ράιλι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
HEAT President Pat Riley on today's trade pic.twitter.com/LvtgYigenV— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026
«Η ανακοίνωση της σημερινής ανταλλαγής για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ είναι μία από τις σπουδαιότερες ανταλλαγές στην ιστορία των Χιτ. Κατά τη γνώμη μου, ο Γιάννης είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Μπόμπι είναι ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ.
Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι αποχαιρετούμε τους Τάιλερ, Κάσπαρας, Χάιμε και Κελ'ελ, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά σε αυτόν τον οργανισμό, και τους ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια Άρισον για τη διαρκή της προσήλωση στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση μάς δίνει μια καλύτερη ευκαιρία για το μέλλον.
Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Μπόμπι στην οικογένεια των Μαϊάμι Χιτ.»
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