Tραμπζονσπόρ: Οι Τούρκοι πήραν πρωταθλητή με τους Σέλτικς το 2024
Η Τραμπζονσπόρ είχε κάνει γνωστό μέσω του Αθλητικού Διευθυντή της, πως θα αγωνίζεται πλέον στο BCL και όχι στο Eurocup. «Υπάρχει τεράστια διαφορά στην κατανομή εσόδων», είχε τονίσει μεταξύ άλλων.
Οι Τούρκοι κινούνται δυναμικά στην αγορά και ανακοίνωσαν την απόκτηση ενός ψηλού που έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα με τους Σέλτικς το 2024. Ο λόγος για τον Εξέιβιερ Τίλμαν.
Στο παρελθόν έχει παίξει σε Γκρίζλις, Σέλτικς και Χόρνετς. Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει 4.9 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά ματς.
Τη σεζόν που πηρε πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στα playoffs, ενώ στη regular season σε 20 ματς μέτρησε 4 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ερχόμενος από τους Γκρίζλις.
Hoş geldin, 𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐥𝐥𝐦𝐚𝐧 🤝— Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) June 24, 2026
Takımımız, Amerikalı pivot 𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐥𝐥𝐦𝐚𝐧’ı kadrosuna kattı.
𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫’e formamız altında başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/3aVYG95q9H
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