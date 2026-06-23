Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε ότι τίτλο και βραβείο μπορούσε να κατακτήσει στην καριέρα του με τους Μπακς.

Μετά από πολλά χρόνια, ο Greek Freak αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και ορισμένα πικ όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Ο άνθρωπος που κουβαλούσε για πολλές σεζόν το Μιλγουόκι μετακομίζει στο Μαϊάμι για να συνεχίσει εκεί το legacy. Στο Μιλγουόκι ο Γιάννης κατέκτησε όλους τους τίτλους (ομαδικούς και ατομικούς που μπορούσε να πάρει στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα πήρε το πρωτάθλημα του 2021 μαζί με το ΜVP των τελικών. Δύο φορές αναδείχθηκε MVP της λίγκας και σε 10 περιπτώσεις βρέθηκε στο All Star Game. Εννιά φορές ήταν μέλος κορυφαίας πεντάδας στη λίγκα. Το 2020 ήταν ο αμυντικός της λίγκας.

Το 2017 αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης. Πέντε φορές σε κορυφαία αμυντική πεντάδα στο ΝΒΑ. Κατέκτησε το NBA Cup και πήρε στα χέρια το MVP της διοργάνωσης. Και τέλος συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Με άλλα λόγι

α κατέκτησε τα πάντα ο σπουδαίος Γιάννης!