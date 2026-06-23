Aντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο θα είναι συμπαίκτες πλέον στους Χιτ και το Gazzetta θυμίζει τι είχε πει ο Έλληνας σταρ μετά τους 83 πόντους που είχε πετύχει ο Αντεμπάγιο.

Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης και ο Έλληνας σταρ αφήνει του Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια και ένα σπουδαίο πρωτάθλημα το 2021, αλλά και αμέτρητες ατομικές διακρίσεις. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως αποκάλυψε ο Σαράνια.

Στο Μαϊάμι βρίσκει τον Μπαμ Αντεμπάγιο με τον οποίο υπάρχει μια σχέση αλληλοσεβασμού. Το Gazzetta θυμίζει τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Greek Freak μετά τους 83 πόντους του Μπαμ Αντεμπάγιο.

«Άκουσα ότι έβαλε 83. Απίστευτο, απίστευτο. Λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Δεν είδα τον αγώνα. Πρέπει να δω το παιχνίδι» ανέφερε αρχικά και όταν πληροφορήθηκε για τις 43 βολές που εκτέλεσε, είπε χαρακτηριστικά«Δεν έχει σημασία πώς το πετυχαίνεις. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι το πέτυχες. Σε 10, 20, 30 χρόνια από τώρα κανείς δεν θα θυμάται πόσες βολές εκτέλεσε. Δεν νομίζω ότι θυμάμαι πόσα σουτ πήρε ο Κόμπ ή πόσες βολές έβαλε ή τρίποντα. Το μόνο που θυμάσαι είναι 81. Ο Γουίλτ (σ.σ. Τσάμπερλεϊν) 100. Αυτά θυμάσαι. Στο τέλος της ημέρας έβαλε 83 πόντους».

Και συνέχισε: «Εξαιρετικός τρόπος να βοηθήσεις την ομάδα σου να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ξέρω ότι η οικογένειά του, οι κοντινοί του φίλοι, είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι γι’ αυτόν. Λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Ξέρω τον Μπαμ. Δουλεύει πάρα πολύ κάθε μέρα. Ποτέ δεν κοροϊδεύει το παιχνίδι. Το να βλέπεις έναν παίκτη σαν κι αυτόν να κάνει κάτι τέτοιο είναι απίστευτο.»