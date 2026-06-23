Αντετοκούνμπο: Η τελευταία ανάρτηση του σαν παίκτης των Μπακς πριν πάει Μαϊάμι

Δείτε την τελευταία ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σαν παίκτης των Μπακς πριν αποχωρήσει για το Μαϊάμι.

Το μπαμ έγινε. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.

Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.

Ο Greek Freak λίγο πριν την... βόμβα του Σαράνια για ανταλλαγή του, ανέβασε μια φωτογραφία στο instagram που είχε γυρισμένη την πλάτη και με το Νο.34 στη φανέλα του.

«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε συνοδεύοντας την φωτογραφία του.