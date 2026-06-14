Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας σχολίασε με τον... δικό του τρόπο την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατάφεραν να επιστρέψουν στον θρόνο του πρωταθλητή στο NBA ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια! Στο Game 4 επικράτησαν των Σπερς με 94-90, έκαναν το 4-1 και πήραν με το... ίδιο νόμισμα τη ρεβάνς για τους τελικούς του 1999.

Στους Νικς είχε αγωνιστεί και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (2016-18) ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας για 69 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής.

Με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νεοϋορκέζους, ο Λιθουανός φόργουορντ... ξαναφόρεσε τη φανέλα με το «91» των Νικς και έκανε μια... τρομερή ανάρτηση θέλοντας να εκφράσει τη χαρά του.

«Είμαι χαρούμενος για τους Νικς και την πόλη της Νέας Υόρκης. Περήφανος που δεν πρόσφερα απολύτως τίποτα σε αυτή την πορεία έως τον πρωτάθλημα . Όμως είμαι ειλικρινά χαρούμενος για όλους το περίμεναν τόσο πολύ αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.