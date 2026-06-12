Oι φίλοι των Νικς ζουν και αναπνέουν για το Game 5 των τελικών σε σημείο που περίπου το 50% των εισιτηρίων έχουν αγοραστεί από εκείνους.

Οι Νικς έχουν αγκαλιάσει το πρωτάθλημα μετά τη νίκη τους στο Game 4 μέσα στη Νέα Υόρκη και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον φοβερό και τρομερό, στον σωτήρα τους, Όου Τζι Ανουνόμπι.

Oι φίλαθλοι τους ζουν και αναπνέουν για το επόμενο ματς, θέλοντας να επιστρέψουν στην κορυφή της λίγκας για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1973. Το Game 5 θα γίνει στο Σαν Αντόνιο τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30) και ο κόσμος της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται για απόβαση στο γήπεδο των Σπερς.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, σχεδόν τα μισά εισιτήρια για το πέμπτο τελικό έχουν αγοραστεί από ανθρώπους από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Κάτι που σημαίνει πως οι Σπερς ετοιμάζονται να παίξουν σε ένα elimination game σε ένα γήπεδο που θα είναι μοιρασμένος ο κόσμος στις κερκίδες και θα χαθεί το πλεονέκτημα έδρας.

Οι Σπερς είναι έτοιμοι να παίξουν έναν αγώνα αποκλεισμού στο δικό τους γήπεδο που μοιάζει με εκτός έδρας αγώνα. Οι φίλοι των Νικς δεν κρατιούνται και ξέρουν καλά πως θα έχουν την πρώτη ευκαιρια για τίτλο τα ξημερώματα της Κυριακής.