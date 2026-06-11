Ο OG Ανουνόμπι... εκτέλεσε τους Σπερς με νικητήριο tip-in στο Game 4, ενώ ένα απίθανο σουτ νίκης είχε βάλει και το 2020 στα playoffs.

Οι Νικς έχουν αγκαλιάσει το πρωτάθλημα μετά τη νίκη τους στο Game 4 μέσα στη Νέα Υόρκη και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον φοβερό και τρομερό, στον σωτήρα τους, Όου Τζι Ανουνόμπι.

Ο forward της Νέας Υόρκης είχε 33 πόντους με 7/9 τρίποντα, ενώ πέτυχε το τεράστιο tip-in που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Αν οι Νικς πάρουν το πρωτάθλημα, θα μιλάμε για το μεγαλύτερο καλάθι στην ιστορία της Νέας Υόρκης, αφού η ομάδα θα επιστρέψει στην κορυφή μετά το 1973.

Ωστόσο υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό νικητήριο σουτ του στα playoffs. Πάμε πίσω στο 2020, τότε που οι Σέλτικς ήταν μπροστά με 2-0 και είχαν προβάδισμα με 101-103 κόντρα στους Ράπτορς.

Απέμενε 0.5 για το τέλος και η επαναφορά ήταν στους Ράπτορς. Τότε ο Λάουρι με μια υπέροχη πάσα βρήκε στην άλλη μεριά τον Ανουνόμπι που πρόλαβε να την πιάσει και να εκτελέσει για ένα απίθανο σουτ.

Δείτε τι είχε κάνει τότε και φυσικά πριν λίγες ώρες