Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κινδυνεύει από αποκλεισμό από τη συνέχεια των τελικών του NBA ανάμεσα στους Σπερς και τους Νικς, καθώς βρίσκεται μόλις ένα αντιαθλητικό φάουλ μακριά.

Αδιαμφισβήτητα οι φετινοί τελικοί του NBA προσφέρουν μέχρι στιγμής άπλετο θέαμα και ανατροπές με τελευταίο το Game 4 όπου οι Νικς μπόρεσαν να επιστρέψουν από το -29 κόντρα στους Σπερς πραγματοποιώντας μία μεγαλειώδη ανατροπή.

Τα φώτα βρέθηκαν και πάλι πάνω, όπως συνήθως, στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέρα από τις εντυπωσιακές του επιδόσεις, βρίσκεται πλέον στο όριο της τιμωρίας, καθώς ένα ακόμη αντιαθλητικό φάουλ μπορεί να του στερήσει τη συμμετοχή σε παιχνίδι των τελικών.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στα 9:27 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου του τέταρτου ματς της σειράς. Σε μία αμυντική προσπάθεια, ο Γουεμπανιάμα χτύπησε με τον αγκώνα τον Καρλ-Άντονι Τάουνς στο πηγούνι, με τον σέντερ των Νικς να καταλήγει στο παρκέ του Madison Square Garden. Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση μέσω video review και αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την αρχική απόφαση, χρεώνοντας τον σταρ των Σπερς με αντιαθλητικό (flagrant) φάουλ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της σειράς, καθώς ο Γουεμπανιάμα έφτασε πλέον τους τρεις πειθαρχικούς βαθμούς (flagrant points) στα φετινά playoffs. Με αποτέλεσμα σύμφωνα με τους κανονισμούς του NBA, το επόμενο flagrant φάουλ θα τον οδηγήσει αυτόματα σε αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

«Φυσικά θα πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που αγωνίζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουέμπι για την ενδεχόμενη τιμωρία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά στη σειρά που ο Γουεμπανιάμα βρίσκεται στο επίκεντρο για την σκληρότητά του άμυνα. Σε προηγούμενο παιχνίδι είχε σπρώξει τον Τζέιλεν Μπράνσον, ωστόσο τότε οι διαιτητές δεν είχαν καταλογίσει αντιαθλητικό φάουλ.