Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τα πολύ ακριβά εισιτήρια στο Madison Square Garden δίνοντας μία πολύ... κυνική απάντηση.

Ολοκληρώθηκε και ο τρίτος τελικός του NBA με τους Σπερς να μειώνουν τη σειρά με τους Νικς σε 2-1 μετά τη νίκη τους στο Madison Square Garden.

Aυτό βέβαια που είχε προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι τιμές για το εν λόγω ματς, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνούσε τα 8.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «παρών» στο γήπεδο τραβώντας τα βλέμματα πάνω του, ενώ η ομάδα φρόντισε για την ύπαρξη δρακόντειων μέτρων ασφαλείας. Πέρα από τις αποδοκιμασίες των οποίων έγινε αποδέκτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετήθηκε και για τα πολύ ακριβά εισιτήρια λέγοντας με χαρακτηριστική άνεση:

«Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην TV. Έτσι πάει η ζωή».