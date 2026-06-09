Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα σε Νικς και Σπερς συγκέντρωσε τα βλέμματα, όμως η αντίδραση του κοινού μόνο θερμή δεν ήταν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους της Νέας Υόρκης όταν εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του Madison Square Garden πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που δίνει το «παρών» σε αγώνα τελικών του NBA, ωστόσο η παρουσία του στο Madison Square Garden μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 3 των τελικών ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όμως η αντίδραση του κοινού δεν ήταν αυτή που πιθανότατα θα περίμενε.

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γιγαντοοθόνες του γηπέδου έδειξαν τον Τραμπ στις εξέδρες. Η εικόνα του προέδρου προκάλεσε άμεση αντίδραση από μεγάλο μέρος των φιλάθλων, με έντονες αποδοκιμασίες να ακούγονται σε όλο το γήπεδο και να «σκεπάζουν» για αρκετά δευτερόλεπτα την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολούθησε την αναμέτρηση από πολυτελή σουίτα, έχοντας στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η εγγονή του, Κάι Τραμπ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχολίασαν ότι οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν προς τον Τραμπ ήταν από τις πιο έντονες της βραδιάς, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνες που συνόδευσαν την παρουσίαση των φιλοξενούμενων Σπερς. Ένα στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο και που γρήγορα έκανε τον γύρο των social media.