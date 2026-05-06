«Το ΝΒΑ Europe δεν βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης, αλλά σε μια δαπανηρή διαπραγμάτευση»

Οι διεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνεχίζονται και το Athletic αποκάλυψε το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η προοπτική υλοποίησης του NBA Europe.

Το Athletic παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το εγχείρημα του NBA Europe, εξηγώντας σε σχετικό ρεπορτάζ πως η κορυφαία λίγκα του πλανήτη θα συνεχίσει αυτή την εβδομάδα τις συζητήσεις με τη EuroLeague, καθώς εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας 16 ομάδων από το επόμενο φθινόπωρο.

Ανέφερε, δε, πως η ιδέα ενός «παραθύρου μεταγραφών» ανάμεσα στο NBA και τη νέα ευρωπαϊκή λίγκα, κατά τα πρότυπα του ποδοσφαίρου, τέθηκε στο τραπέζι από υποψήφιους επενδυτές, αλλά απορρίφθηκε. Ο Joe Vardon, που υπέγραψε το ρεπορτάζ, έφερε ως παράδειγμα τον Γιάννης Αντετοκούνμπο και τους Μπακς.

«Φανταστείτε το σενάριο: ένας πλούσιος και ισχυρός ποδοσφαιρικός όμιλος δημιουργεί μια ομάδα μπάσκετ και απευθύνεται στους Μπακς, που υποθετικά διανύουν μια δύσκολη σεζόν. "Σας προσφέρουμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια· τι θα λέγατε να έρθει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει για εμάς στην Ευρώπη;”»

Στο ίδιο ρεπορτάζ εξηγείται πού βρίσκεται σήμερα το NBA Europe. Όπως επισημαίνεται, το εγχείρημα δεν βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης, αλλά σε μια δαπανηρή διαπραγμάτευση για τη δομή, την αποτίμηση και τον έλεγχο της λίγκας.

Ο Άνταμ Σίλβερ και ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, προωθούν εδώ και έναν χρόνο το όραμα μιας λίγκας 16 ομάδων με έναρξη το 2027, προσελκύοντας επενδυτές από τη Μέση Ανατολή, αλλά και μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ.

Οι κρίσιμες συζητήσεις συνεχίζονται στη Βαρκελώνη με τη EuroLeague. Ο νέος CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, εμφανίζεται πιο θετικός σε συνεργασία σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Παράλληλα, το Athletic στέκεται στα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν: θα ενσωματωθεί η EuroLeague στο NBA Europe; Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες άδειες συμμετοχής; Θα δημιουργηθεί μια δεύτερη κατηγορία κάτω από το NBA Europe;