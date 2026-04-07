Ο Βίκτορ Γουμεπανιάμα τραυματίστηκε κόντρα στους Σίξερς, με τον ίδιο να έχει το...πρέπει για να παίξει σε ένα από τα τρία ματς που απομένουν.

Ανησυχία έχει προκαλέσεις στις τάξεις των Σπερς ο τραυματισμός του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στους Σίξερς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ συγκρούστηκε με τον Πολ Τζορτζ σε διεκδίκηση μπάλας και φάνηκε να πονάει στον ώμο, όμως επέστρεψε στην αναμέτρηση, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησε με θλάση στα πλευρά και στη συνέχεια δεν ξανά αγωνίστηκε.

Πλέον ο Γουεμπανιάμα «κυνηγάει» να αγωνιστεί σε ένα από τα εναπομείναντα παιχνίδια, προκειμένου να παραμείνει στην κούρσα για τα βραβεία του πολυτιμότερου και του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς.

Προκειμένου να μπουν στη διεκδίκηση για τα βραβεία οι παίκτες απαιτούνται να παίζουν 20 λεπτά ανά ματς, με δύο εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις απαιτούν 15 λεπτά συμμετοχής και για αυτό τον λόγο, τα λεπτά που αγωνίστηκε ο Γάλλος κόντρα στους Σίξερς, μέχρι να τραυματιστεί θα μετρηθούν κανονικά. Έπαιξε 15 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα και είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Οδεύοντας προς το φινάλε της regular season, ο «Γουέμπι» θέλει να παραμείνει στο... κυνήγι των βραβείων και για να το καταφέρει θα πρέπει να παίξει τουλάχιστον 20 λεπτά σε ένα από τα τρία παιχνίδια που απομένουν για τους Σπερς, λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έχει εντός έδρας τους Μπλέιζερς (09/04), εντός τους Μάβερικς (11/04) και εντός τους Νάγκετς (13/04).

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 24.8 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ.