Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ήδη χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επεκτείνει την αθλητική του παρουσία διεθνώς ως επίσημος χορηγός των Νιου Γιορκ Νικς, με το brand της να εμφανίζεται στο θρυλικό Madison Square Garden.

Μια σημαντική συνεργασία παίρνει σάρκα και οστά με πρωταγωνιστή τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο και τη ναυτιλιακή του εταιρεία, Tsakos Energy Navigation (TEN), η οποία θα γίνει επίσημος χορηγός των Νιου Γιορκ Νικς, μέσω μιας πολυετούς συμφωνίας που ανακοινώθηκε από την Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το brand της TEN θα εμφανίζεται στα VIP καθίσματα του θρυλικού Madison Square Garden κατά τους εντός έδρας αγώνες των Νικς, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλητικές σκηνές του πλανήτη.

Ο Τσάκος, ο οποίος είναι ήδη χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω του φυσικού μεταλλικού νερού Arrena, δείχνει πως η σχέση του με τον αθλητισμό δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Με μακροχρόνια αγάπη για τους Νικς και εισιτήρια διαρκείας για την ομάδα, ο εφοπλιστής συνδέει πλέον το όνομά του με την ιστορική ομάδα της Νέας Υόρκης, σε μία τεράστιας βαρύτητας συνεργασίας.

To Δελτίο Τύπου:

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας, η Tsakos Energy Navigation (NYSE: TEN) ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συνεργασίας με την Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE: MSGS), καθιστώντας την επίσημο συνεργάτη των New York Knicks.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής παρουσίας της TEN σε μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές σκηνές παγκοσμίως, το Madison Square Garden.

Βάσει του δελτίου Τύπου, το brand της TEN θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στα VIP courtside καθίσματα “Between the Benches”, κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των Knicks. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει αξιοποίηση πολλαπλών εμπορικών assets της ομάδας, καθώς και ειδικές ενεργοποιήσεις φιλοξενίας, όπως gifting σε επιλεγμένες σουίτες υψηλού επιπέδου στο γήπεδο.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία «εμπειριών υψηλής αξίας» για φιλάθλους και συνεργάτες, συνδέοντας το brand της TEN με την premium ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Ο Doug Jossmen, Executive Vice President της MSG Sports, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της εμπειρίας των φιλάθλων:

«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks. Μέσω ευκαιριών φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων».

Από την πλευρά της TEN, ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Σαρόγλου, τόνισε τη διεθνή διάσταση της συμφωνίας: «Η TEN είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι γίνεται επίσημος χορηγός της ομάδας της Νέας Υόρκης. Όπως οι Knicks, έτσι και η TEN αναγνωρίζεται διεθνώς ως κορυφαίος οργανισμός και προσβλέπουμε σε μία δυναμική συνεργασία με ένα εμβληματικό brand της πόλης».

Η ταυτότητα των δύο πλευρών

Η Madison Square Garden Sports Corp. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς επαγγελματικού αθλητισμού στις ΗΠΑ, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει, πέραν των Knicks (NBA), και τους New York Rangers (NHL), καθώς και ομάδες αναπτυξιακών λιγκών.

Από την άλλη πλευρά, η Tsakos Energy Navigation, με ιστορία από το 1993 και παρουσία 33 ετών ως εισηγμένη εταιρεία, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εδραιωμένων ναυτιλιακών εταιρειών διεθνώς. Διαθέτει διαφοροποιημένο στόλο 83 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων DP2 shuttle tankers, VLCCs, LR1 tankers με scrubbers και LNG carriers υπό κατασκευή, με συνολική χωρητικότητα περίπου 11 εκατ. dwt.