Το NBA, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με το Υπουργείο πολιτισμού στο Άμπου Ντάμπι που έχει… φόντο τα περισσότερα ματς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μια συμφωνία που έρχεται να αλλάξει το παγκόσμιο μπάσκετ, ανακοίνωσε σήμερα το NBA. Πιο συγκεκριμένα, το NBA και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, επέκτειναν τη συνεργασία τους.

Αυτή η συνέχεια, περιλαμβάνει περισσότερα παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, στην Αραβική πόλη, ενώ επίσης θα συνεχίσουν να γίνονται pre-season αγώνες, καθώς και δραστηριότητες μάρκετινγκ και την ίδρυση NBA Global Academy στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το NBA Global Academy θα εδρεύει στο Αμπού Ντάμπι και θα λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο για το πρόγραμμα NBA Academy, της λίγκας. «Η ίδρυση του NBA Global Academy στο Αμπού Ντάμπι θα ανοίξει δρόμους για τους αθλητές, τους προπονητές και τους επαγγελματίες του αθλητισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προκειμένου να μάθουν από τους καλύτερους στον κόσμο, ενώ η μακροπρόθεσμη φιλοξενία του NBA Global Games θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά.

«Η επέκταση της συνεργασίας μας με το NBA ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Αμπού Ντάμπι ως νέας έδρας του μπάσκετ στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τη δέσμευσή μας προς τη νεολαία, εμπνέοντας την κοινότητά μας, ενισχύοντας την οικονομία και αναβαθμίζοντας τη θέση του Εμιράτου, ως παγκόσμιου προορισμού», δήλωσε ο HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Πρόεδρος του DCT Abu Dhabi.

«Η ίδρυση του NBA Global Academy στο Αμπού Ντάμπι θα ανοίξει δρόμους για τους αθλητές, τους προπονητές και τους επαγγελματίες του αθλητισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προκειμένου να μάθουν από τους καλύτερους στον κόσμο, ενώ η μακροπρόθεσμη φιλοξενία του NBA Global Games θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά.

Πέρα από το να φέρει αθλητικές εκδηλώσεις παγκόσμιας κλάσης στην πρωτεύουσά μας, τα προγράμματα για νέους και οι πρωτοβουλίες του NBA ενθαρρύνουν έναν υγιή, δραστήριο τρόπο ζωής και συνδέουν τους κατοίκους μας με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού.

Αυτή η πολυετής δέσμευση αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του Αμπού Ντάμπι να γίνει κέντρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αριστείας, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες μας».