Πέρασε το άγχος γύρω από τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι Νάγκετς υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ. Ο σέντερ των Νάγκετς, τρομοκράτησε τους οπαδούς του Ντένβερ, με την εικόνα του, πιάνοντας το γόνατό του πεσμένος στο παρκέ.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την ομάδα να επιβεβαιώνει το πρόβλημα μέσω επίσημης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους Νάγκετς, ο Γιόκιτς θα επανεκτιμηθεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στα παρκέ. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο, ενώ περισσότερα θα γίνουν γνωστά μετά τις επόμενες εξετάσεις.

Η πιθανή απουσία του MVP αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Ντένβερ, καθώς ο Γιόκιτς αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας και σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της, σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν.