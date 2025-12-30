Γιόκιτς: Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση των Νάγκετς για τον τραυματισμό του
Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ. Ο σέντερ των Νάγκετς, τρομοκράτησε τους οπαδούς του Ντένβερ, με την εικόνα του, πιάνοντας το γόνατό του πεσμένος στο παρκέ.
Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την ομάδα να επιβεβαιώνει το πρόβλημα μέσω επίσημης ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τους Νάγκετς, ο Γιόκιτς θα επανεκτιμηθεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στα παρκέ. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο, ενώ περισσότερα θα γίνουν γνωστά μετά τις επόμενες εξετάσεις.
Η πιθανή απουσία του MVP αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Ντένβερ, καθώς ο Γιόκιτς αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας και σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της, σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν.
