Σύμφωνα με απόφαση δικαστή ο Τσάνσι Μπίλαπς, αφέθηκε ελεύθερος και θα χρησιμοποιήσει το σπίτι του ως εγγύηση 5.000.000 δολαρίων.

Μάλιστα η κόρη του και η γυναίκα του υπέγραψαν, προκειμένου να δοθεί το σπίτι τους στο Κορλάντο και να αφεθεί ελεύθερος ο 49χρονος τεχνικός.

Ο Μπίλαπς, είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό, σε υπόθεση που ενεπλάκην 31 άτομα για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση του αθλητικού νόμου.

Με αυτό τον τρόπο θα καλύψει το ποσό των 5.000.000 δολαρίων της εγγύησης και θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.