Μπίλαπς: Ελεύθερος με την αδιανόητη εγγύηση 5.000.000 δολαρίων
Σύμφωνα με απόφαση δικαστή ο Τσάνσι Μπίλαπς, αφέθηκε ελεύθερος και θα χρησιμοποιήσει το σπίτι του ως εγγύηση 5.000.000 δολαρίων.
Μάλιστα η κόρη του και η γυναίκα του υπέγραψαν, προκειμένου να δοθεί το σπίτι τους στο Κορλάντο και να αφεθεί ελεύθερος ο 49χρονος τεχνικός.
Ο Μπίλαπς, είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό, σε υπόθεση που ενεπλάκην 31 άτομα για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση του αθλητικού νόμου.
Με αυτό τον τρόπο θα καλύψει το ποσό των 5.000.000 δολαρίων της εγγύησης και θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.