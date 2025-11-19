Το NBA, έκανε γνωστό τους πρώτους υποψήφιους για το βραβείο το Rookie of the year, δηλαδή τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο στη χρονιά και στην κορυφή βρίσκεται ο Κον Κνούπελ.

Ο Κον Κνούπελ βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με το NBA, για το βραβείο του Rookie of the year.

Το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της χρονιάς, «μαγνητίζει» ολοένα και περισσότερο τα «βλέμματα» για το ποιος θα είναι ο κορυφαίος νέος στη χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρίσεκται ο Κον Κνούπελ, εντυπωσίαζοντας στις πρώτες του εμφανίσεις στο NBA με τη φανέλα των Χόρνετς.

Το νούμερο τέσσερα στα ντραφτ του 2025, μετράει ήδη 17.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στη δέυτερη θέση βρίσκεται ο Σέντρικ Κάουαντ, έχοντας 14.3 πόντους μ.ο, 6.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Κούπερ Φλαγκ κλείνει την τριάδα. Το νούμερο ένα στα ντραφτ του 2025, μετράει 14.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωεθεί πως ο Έτζκομπ, βρίσεκται στην 5η θέση της σχετικής λίστας, καθώς τα νούμερά του είναι 15.5 πόντοι, 5.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ο.