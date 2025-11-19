NBA: Έκανε γνωστούς τους πρώτους υποψήφιους για τον Rookie of the year, στην κορυφή ο Κνούπελ
Ο Κον Κνούπελ βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με το NBA, για το βραβείο του Rookie of the year.
Το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της χρονιάς, «μαγνητίζει» ολοένα και περισσότερο τα «βλέμματα» για το ποιος θα είναι ο κορυφαίος νέος στη χρονιά.
EuroLeague: Ο παίκτης των 340 ματς στο NBA που δεν έχει παίξει λεπτό εφέτος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του
Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρίσεκται ο Κον Κνούπελ, εντυπωσίαζοντας στις πρώτες του εμφανίσεις στο NBA με τη φανέλα των Χόρνετς.
Το νούμερο τέσσερα στα ντραφτ του 2025, μετράει ήδη 17.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά παιχνίδι.
Στη δέυτερη θέση βρίσκεται ο Σέντρικ Κάουαντ, έχοντας 14.3 πόντους μ.ο, 6.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά παιχνίδι.
Ο Κούπερ Φλαγκ κλείνει την τριάδα. Το νούμερο ένα στα ντραφτ του 2025, μετράει 14.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.
Αξίζει να σημειωεθεί πως ο Έτζκομπ, βρίσεκται στην 5η θέση της σχετικής λίστας, καθώς τα νούμερά του είναι 15.5 πόντοι, 5.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ο.
Knueppel. Coward. Flagg.— NBA (@NBA) November 19, 2025
The top 3 remains unchanged, but there’s plenty of movement throughout @AschNBA’s full Kia Rookie Ladder!
See the full list on the NBA App ➡️ https://t.co/wcF1J28xpv pic.twitter.com/Zcpuc2ZHIx
