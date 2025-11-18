Πρόεδρος LaLiga: «Αυτοί που ήθελαν την European Super League θέλουν και το NBA Europe»
Ο Χαβιέρ Τέμπας, ο πρόεδρος της LaLiga, μίλησε για το NBA Europe, δείχνοντας την αντίθεσή του στην δημιουργία μιας τέτοιας λίγκας στο ευρωπϊκό μπάσκετ.
«Στο δεύτερο άθλημα της Ευρώπης, το μπάσκετ, δημιουργεί μια European Super League ίδια με εκείνη του 2021, που απείλησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», ανέφερε ο πρόεδρος της LaLiga, ασκώντας κριτική στο σχέδιο του ΝΒΑ να δημιουργήσει μια διοργάνωση στην Ευρώπη με «12 σταθερές ομάδες και 4 που θα έρχονται από εθνικά πρωταθλήματα».
Ο Τέμπας υποστήριξε ότι «οι ίδιοι άνθρωποι που προωθούν τη νέα μπασκετική διοργάνωση είναι εκείνοι που ηγούνται του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ της European Super League» και ότι «αυτό αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο». Να σημειωθεί πως με το «ίδιοι άνθρωποι» ουσιαστικά φωτογραφίζει τις Ρεάλ Και Μπαρτσελόνα, οι οποίες αποτέλεσαν πρωτοστάτες στην δημιουργία της European Super League το 2021.
«Στον αθλητισμό, όταν κάτι γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις πίσω», σημείωσε ο Τέμπας, υπερασπιζόμενος τα ανοιχτά συστήματα διοργάνωσης με «ανταγωνισμό», καθώς χωρίς ανταγωνισμό «δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχουν φίλαθλοι».
«Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τουλάχιστον τη σπίθα, ώστε η φωτιά να μην σβήσει», κατέληξε.
