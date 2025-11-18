Λεμπρόν για το ντεμπούτο του: «Δεν μου έλειψαν τα ταξίδια, μου άρεσε που καθόμουν στον καναπέ»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του και ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Το πρόβλημα στο ισχίο ανήκει στο παρελθόν και ο «βασιλιάς» μετράει αντίστροφα για την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ετοιμάζεται για την 23η του σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, κάτι που αναμένεται να συμβεί στα αμέσως επόμενα παιχνίδια.

Μάλιστα θέλησε να αστειευτεί στα Media όταν κληθηκε να σχολιάσει την επιστροφή του και στην ερώτηση για το τι του έλειψε όσο ήταν στα... πιτς.

«Μου έλειψαν τα παιδιά. Ακόμα και να προπονηθώ μαζί τους. Μου αρέσει η δουλειά και η πρόοδρος που υπάρχει. Πάντως δεν μου έχουν λείψει τα ταξίδια. Κοντεύω στα 41 μου. Ήμουν χαρούμενος που καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού μου μετά την προπόνηση» είπε χαριτολογώντας ο Λεμπρόν.