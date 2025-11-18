Λεμπρόν για το ντεμπούτο του: «Δεν μου έλειψαν τα ταξίδια, μου άρεσε που καθόμουν στον καναπέ»
Το πρόβλημα στο ισχίο ανήκει στο παρελθόν και ο «βασιλιάς» μετράει αντίστροφα για την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ.
Συγκεκριμένα ετοιμάζεται για την 23η του σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, κάτι που αναμένεται να συμβεί στα αμέσως επόμενα παιχνίδια.
Μάλιστα θέλησε να αστειευτεί στα Media όταν κληθηκε να σχολιάσει την επιστροφή του και στην ερώτηση για το τι του έλειψε όσο ήταν στα... πιτς.
«Μου έλειψαν τα παιδιά. Ακόμα και να προπονηθώ μαζί τους. Μου αρέσει η δουλειά και η πρόοδρος που υπάρχει. Πάντως δεν μου έχουν λείψει τα ταξίδια. Κοντεύω στα 41 μου. Ήμουν χαρούμενος που καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού μου μετά την προπόνηση» είπε χαριτολογώντας ο Λεμπρόν.
"I missed these guys. Just seeing them go out there and working. I love the work, I love the process of working. I don't miss the travel. I'm about to be 41 years old. I was happy to be at home on my couch after working out.” - LeBron on if the long layoff made him miss it all pic.twitter.com/JOOFeAmIfS— Dave McMenamin (@mcten) November 17, 2025
