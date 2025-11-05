Ο Γουόκερ Κέσλερ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς με τους Τζαζ, λόγω προβλήματος στον αριστερό του ώμο.

Μεγάλο πλήγμα για τους Γιούτα Τζαζ, αφού θα χάσουν τον Γουόκερ Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο 24χρονος βασικός σέντερ των Τζαζ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αριστερό του ώμο.

Ο Κέσλερ, τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια και μέτρησε 14.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα μ.ο σε 30.8 λεπτά συμμετοχής.