Τζαζ: Μεγάλο πλήγμα, χάνει τον Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν

Τζαζ: Μεγάλο πλήγμα, χάνει τον Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν

Newsroom
Ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γουόκερ Κέσλερ χαιρετάει το κοινό.
Ο Γουόκερ Κέσλερ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς με τους Τζαζ, λόγω προβλήματος στον αριστερό του ώμο.

Μεγάλο πλήγμα για τους Γιούτα Τζαζ, αφού θα χάσουν τον Γουόκερ Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο 24χρονος βασικός σέντερ των Τζαζ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αριστερό του ώμο.

Ο Κέσλερ, τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια και μέτρησε 14.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα μ.ο σε 30.8 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε Επίσης

Μπίσλεϊ: Τον έχουν προσεγγίσει ομάδες από Ευρώπη και Κίνα
Μαλίκ Μπίσλεϊ

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     