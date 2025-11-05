Τζαζ: Μεγάλο πλήγμα, χάνει τον Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν
Μεγάλο πλήγμα για τους Γιούτα Τζαζ, αφού θα χάσουν τον Γουόκερ Κέσλερ για το υπόλοιπο της σεζόν.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο 24χρονος βασικός σέντερ των Τζαζ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αριστερό του ώμο.
Ο Κέσλερ, τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια και μέτρησε 14.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα μ.ο σε 30.8 λεπτά συμμετοχής.
Breaking: Utah's Walker Kessler is undergoing season-ending left shoulder surgery for a torn labrum, sources tell @ShamsCharania.— ESPN (@espn) November 5, 2025
