Ο Γιάννης έκανε τους φίλους των Πέισερς να σωπάσουν. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και υπήρχε λόγος. Και αφορούσε συμπαίκτη του!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκείνος που με δικό του buzzer beater οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν από την Ιντιανάπολις κερδίζοντας τους Πέισερς με 117-115.

Αμέσως μετά έβαλε το δάχτυλο μπροστά από το στόμα του λέγοντας στους φίλους των γηπεδούχων να σιωπήσουν. Και δεν το έκανε μόνο για τα... δικά του «χρωστούμενα» από το 2023 αλλά κυρίως για τον Μάιλ Τέρνερ ο οποίος επέστρεψε στην Ιντιανάπολις ως αντίπαλος των Πέισερς και αποδοκιμάστηκε έντονα.

Μετά το τέλος, μάλιστα, το εξήγησε, λέγοντας: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»

Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».

Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»

#Bucks’ Giannis Antetokounmpo on Myles Turner being booed in Indy:



“It is bigger than sport. … He’s gonna go back home and he’s gonna be like, ‘OK, 10 years just went down the drain.’ And that’s not fair for anybody that gave 10 years to the game and 10 years to the #Pacers.” pic.twitter.com/MXzoJW6fCB

— James Boyd (@RomeovilleKid) November 4, 2025