Ντοκ Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Είναι απίστευτη η διαφορά με το πώς σφυρίζουν τον Γιάννη και δεν δίνουν τα φάουλ»

Ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς στάθηκε στο πώς αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές θεωρώντας ότι δεν παίρνει τα φάουλ που του γίνονται.

Αφορμή για να εκφράσει τα παράπονά του ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς αποτέλεσε μια ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Μπακς στην Ιντιανάπολις με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ.

Η ερώτηση είχε να κάνει με την κατάσταση του Γιάννη Αντετούνμπο ο οποίος έδειξε να πιάνει το γόνατό του ύστερα από μια προσπάθεια για layup, όπου συγκρούστηκε με τον Πασκάλ Σιάκαμ σε φάση που οι διαιτητές θεώρησαν «καθαρό κόψιμο».

Ποια ήταν η αντίδραση του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς; «Ναι, λοιπόν, η ενημέρωση είναι: να σφυρίξουν το φάουλ. Αυτή είναι η ενημέρωση. Ο Γιάννης μπήκε στο καλάθι και του έγινε φάουλ. Δείτε το βίντεο: Δεν δόθηκε τίποτα. Είναι απίστευτη η διαφορά στο πώς σφυρίζεται ο Γιάννης» ανέφερε αρχικά ο τεχνικός των Μπακς και συνέχισε:

«Ένας από τους διαιτητές μάλιστα είπε, “ναι, του χτυπούν τα χέρια, αλλά συνεχίζει να παίζει”. Και του απάντησα, “ΟΚ, αλλά παραμένει φάουλ”. Εντάξει, είναι αρκετά δυνατός για να συνεχίσει τη φάση, δεν πρόκειται να την αφήσει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φάουλ! Νομίζω ότι του έγιναν πολλά φάουλ απόψε! Όλοι παραπονιούνται για τον Σέι (σ.σ. Γκίλτζιους-Αλεξάντερ) που σπρώχνει; Στην τελευταία φάση, ο Σιάκαμ έριξε έναν παίκτη κάτω, ακριβώς μπροστά στον διαιτητή, σχεδόν τον προκάλεσε».

Και κατέληξε: «Πρέπει να υπάρξει συνέπεια στα σφυρίγματα. Ένα παράδειγμα: Αν το έκανε αυτό ο Γιάννης, θα έδιναν επιθετικό φάουλ. Στον προηγούμενο αγώνα είχαν πιάσει τον Γιάννη από τον λαιμό (σ.σ. η φάση με τον Γουέστμπρουκ) και δεν δόθηκε τίποτα. Σήμερα του έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ εξαιτίας του προηγούμενου ματς. Πιστεύω ότι ο τρόπος που σφυρίζεται δεν είναι σωστός. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Είναι σαν να προσπαθείς να μαρκάρεις έναν γρήγορο Σακίλ.

Μπορείς να πεις, και είμαι σίγουρος πως το σκέφτονται, “μα, δεν γίνεται να σφυρίζουμε κάθε φάουλ”. Ε, αν το κάνετε θα σταματήσουν να του κάνουν φάουλ. Αυτή είναι πάντα η απάντησή μου.»