Αντετοκούνμπο για την τελευταία φάση: «Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα φάω πρόστιμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA! Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση ήταν 26 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ μία λάθος πάσα του στο φινάλε αποδείχθηκε μοιραία για την κατάληξη του ματς. Ωστόσο, ο Greek Freak εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του αγώνα για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε ποτέ.

Αναλυτικά

«Ξέραμε ότι θα χάσει τη δεύτερη βολή ο Γκριν, καταφέραμε να πάρουμε την μπάλα στο ριμπάουντ, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε μετά. Δεν θέλω να φάω πρόστιμο», είπε μετά το ματς.



Πάντως παραδέχτηκε πως οι Κινγκς ήταν καλύτεροι και το ήθελαν περισσότερο. «Το Σακραμέντο έπαιξε πιο… απεγνωσμένα σε σχέση με μας. Αρχίσαμε καλά το ματς, αλλά μετά σηκώσαμε το πόδι από το γκάζι και δεν παίζαμε στο επίπεδό μας. Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο κάναμε μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κέρδισαν δίκαια, αν δεν παίξεις άμυνα, δεν μπορείς να κερδίσεις. Σήμερα βάλαμε 133 πόντους και χάσαμε», τόνισε.

