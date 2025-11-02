Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε... σούπερ ήρωας και εμπόδισε μία κυρία από το να πέσει θύμα κλοπής με αποτέλεσμα ο ληστής να του μαυρίσει το μάτι!

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA! Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση ήταν 26 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ μία λάθος πάσα του στο φινάλε αποδείχθηκε μοιραία για την κατάληξη του ματς.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε ο «Greek Freak», ο οποίος ωστόσο έδωσε τις εξηγήσεις του.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», αποκάλυψε ενώ σε ενδοιασμούς για το αν η ιστορία που διηγήθηκε είναι αληθινή, έγνεψε καταφατικά.