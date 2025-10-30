Ο Όστιν Ριβς έγραψε ιστορία στη νίκη των Λέικερς επί των Κινγκς (127-120), καθώς πέτυχε 51 πόντους και μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ με παίκτες που το έχουν καταφέρει.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με 127-120 τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), με τον Όστιν Ριβς να κάνει πράγματα και... θαύματα, σκοράροντας 51 πόντους με 6/12 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 21/22 βολές.

Ο Αμερικανός άσος «έσπασε» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έπειτα από τη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Πιο αναλυτικά, έγινε μόλις ο τέταρτος πάικτης στην ιστορία του NBA, που ενώ δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ, κατάφερε και σκόραρε 50+ πόντους σε έναν αγώνα.

Πρόσθεσε το όνομά του σε ένα κλειστό κλαμπ, με μερικούς «βετεράνους» του αθλήματος όπως ο Μόουζες Μαλόουν, ο Φρεντ ΒανΒλιτ και ο Φιλ Τσενιέρ.

Συν τοις άλλοις, προστέθηκε σε ακόμη μία λίστα με παίκτες που έχουν πετύχει 50+ πόντους με τη φανέλα των Λέικερς από το 2001 και μετά.

Πλέον το όνομα του Όστιν Ριβς θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στους τείχους των αποδυτηρίων των Λέικερς, δίπλα σε αυτά των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Άντονι Ντέιβις και Σακίλ Ο'Νιλ.

Αξιοσημείωτο, πως τέσσερα χρόνια από την ένταξή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο 27χρονος γκαρντ διαθέτει τα περισσότερα λεπτά των 55 από τους 60 που επιλέχθηκαν στα ντραφτ του 2021.