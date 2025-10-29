Οι Σίξερς πήραν το «διπλό» επί των Γουίζαρντς με 139-134 και συνέχισαν με αυτόν τον τρόπο χωρίς ήττα την πορεία τους στο NBA.

Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 139-134 στην παράταση και έφτασαν με αυτόν τον τρόπο στο 4-0.

Οι γηπεδούχοι στο τέλος της τρίτης περιόδου ήταν μπροστά με 110-94 ενώ πέντε περίπου λεπτά πριν από το τέλος ήταν στο +11 με 122-111. Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να κλείσουν τη διαφορά και στα 39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος έκαναν το 126-126. Στην παράταση μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έφτασαν τελικά στη νίκη.

Για τους νικητές τρομερός αγώνας για τον Ταϊρίς Μάξεϊ που έφτασε τους 39 πόντους με 10 ασίστ, 25 είχε ο Τζοέλ Εμπίντ, 23 ο Κεντίν Γκράιμς, 17 με 11 ριμπάουντ ο Κέλι Ουμπρέ Τζούνιορ ενώ με 14 τελείωσε ο Εντζεκόμπε.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Άλεξ Σαρ με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ, 20 είχε ο Κισόν Τζορτζ, από 14 μέτρησαν Μάρβιν Μπάγκλεϊ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, 13 είχε ο Κρις Μίντλετον ενώ με 10 τελείωσε ο Μπαμπ Κάρινγκτον και ο Τρε Τζόνσον.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-32, 72-68, 110-94, 126-126, 134-139

