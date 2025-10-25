Αντετοκούνμπο για τους νεαρούς παίκτες που τον μαρκάρουν: «Το λατρεύω, είναι το απόλυτο σημάδι σεβασμού για τα 13 χρόνια μου στο NBA»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί των Ράπτορς, μίλησε μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι βλέπει νεαρούς παίκτες να τον μαρκάρουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ακόμη μεγάλη εμφάνιση και βοήθησε τους Μιλγουόκι Μπακς να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.

Ο Greek Freak, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε για την εικόνα των «Ελαφιών» ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους νεαρούς παίκτες που πάνε να τον μαρκάρουν.

«Το Τορόντο έχει ψηλούς γκαρντ. Έπρεπε να ματσάρουμε την ενέργειά τους. Πρέπει να ματσάρεις την αθλητικότητά τους. Αυτή ήταν η νοοτροπία στο παιχνίδι. Παίξαμε με ενέργεια. Όταν έχεις την μπάλα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είσαι aggressive».

Για τους νεαρούς παίκτες που πάνε να τον μαρκάρουν: «Βλέπω περισσότερους νεαρούς παίκτες να έρχονται πάνω μου και είναι κάτι που λατρεύω, γιατί αυτό έκανα όταν ήμουν νεαρότερος. Σέβομαι όταν νεαροί παίκτες έρχονται σε εμένα με… τέρμα το γκάζι γιατί είναι το απόλυτο σημάδι σεβασμού για όσα έχω δημιουργήσει 13 χρόνια στη λίγκα. Στο τέλος της ημέρας δεν σκέφτομαι τα ματσαρίσματα, σκέφτομαι τις νίκες. Τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να νικήσουμε τους Καβαλίερς. Όταν ήμουν νεαρότερος σκεφτόμουν τα ματσαρίσματα, "θα μαρκάρω τον Ντουράντ, τον ΛεΜπρόν, τον Πολ Τζορτζ, τον Τζίμι Μπάτλερ, τον ΝτεΡόζαν, τον Καρμέλο". Τώρα που είμαι μεγαλύτερος καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η νίκη».

Για το ότι πριν από έξι χρόνια έκλαψε σε αυτό το γήπεδο και ότι τώρα έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι: «Δεν έκλαψα (σ.σ. γέλια). Με είδες να κλαίω; Νιώθω καλά. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να πάρω τη νίκη».

Για το τι έχει μάθει από τα double-team που σαν άμυνα πάνω του οι αντίπαλοι: «Πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις τη σωστή φάση. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Να ματσάρεις την ενέργεια και την αθλητικότητά τους».