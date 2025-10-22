Οι Ορλάντο Μάτζικ έντυσαν τον Ντέσμοντ Μπέιν ως τον... Μπέιν από τον Μπάτμαν, στη φωτογράφιση για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Ντέσμοντ Μπέιν, μεταμορφώθηκε σε χαρακτήρα κόμικ και είναι έτοιμος να πάρει «εκδίκηση» στα παρκέ του ΝΒΑ, με την έναρξη της νέας σεζόν.

Σε μια δημιουργική φωτογράφιση, ο παίκτης παρουσιάστηκε ως ο υπερ-κακός από τα κόμικς της DC και το σύμπαν του Μπάτμαν, Μπέιν, ο οποίος φημίζεται για τη δύναμη και τη νοημοσύνη του. Ο 27χρονος παίκτης των Μάτζικ, με τον όγκο και το ύψος του (1.98 μ.), ταυτίστηκε με τον ομώνυμο χαρακτήρα και είναι έτοιμος να βγει από το σκοτάδι και να «πολεμήσει» με τη νέα του ομάδα στα φωτεινά παρκέ του ΝΒΑ.

Οι Μάτζικ απέκτησαν τον Μπέιν το περασμένο καλοκαίρι από τους Μέμφις Γκρίζλις, σε μια ανταλλαγή με τους Κόουλ Άντονι, Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και μελλοντικά δικαιώματα επιλογής. Μετά από μια πενταετία στο Μέμφις και την επιλογή του στη Δεύτερη Ομάδα All-Rookie του ΝΒΑ το 2020, ο παίκτης ξεκινά να γράφει μια νέα σελίδα στην καριέρα του στο Ορλάντο.

Ο Αμερικανός έχει 19.2 πόντους μέσο όρο, 6.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά παιχνίδι. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι Μάτζικ υποδέχονται τους Μαϊάμι Χιτ (23/10, 2:00) στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους.