Ο Νίκος ψέλνει και ο Παπαπέτρου απαντά για το NBA στο Gazz Floor by Novibet

Στο Gazz Floor by Novibet είαμε το καθιερωμένο «Ο Νίκος ψέλνει» του Νίκου Παπαδογιάννη, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου απάντησε στο ερώτημα του... ψάλτη μας, για τον λόγο για τον οποίο δεν μετακόμισε ποτέ στο NBA.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μας χάρισαν έναν απολαυστικό διάλογο στο Gazz Floor by Novibet, σε ένα «ψαλτήρι» που αυτή τη φορά είχε και απαντήσεις.

Αρχικά ο Νίκος Παπαδογιάννης στο «Ο Νίκος Ψέλνει» μίλησε για του Έλληνες που, πέραν του Γιάννη, δεν έχουν «πιάσει» ή δεν έχουν πάει στο NBA, με τον ψάλτη μας να απευθύνει στο τέλος την ερώτηση «Γιατί δεν έχει παίξει στο NBA ο Ιωάννης» στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος και απάντησε σε αυτό.

Ο αναλυτής του Gazzetta και πρώην αθλητής μίλησε για το δικό του mindset σχετικά με το NBA, ενώ αποκάλυψε και τη φορά που ήταν πολύ κοντά στο να βρεθεί εκεί!