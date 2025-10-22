Ο Νίκος ψέλνει και ο Παπαπέτρου απαντά για το NBA στο Gazz Floor by Novibet
Ο Νίκος Παπαδογιάννης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μας χάρισαν έναν απολαυστικό διάλογο στο Gazz Floor by Novibet, σε ένα «ψαλτήρι» που αυτή τη φορά είχε και απαντήσεις.
- Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet: «Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για το ΣΕΦ, αυτά ισχύουν για τον Έβανς»
- Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Την Πέμπτη κρίνεται η συμμετοχή του Χολμς»
Αρχικά ο Νίκος Παπαδογιάννης στο «Ο Νίκος Ψέλνει» μίλησε για του Έλληνες που, πέραν του Γιάννη, δεν έχουν «πιάσει» ή δεν έχουν πάει στο NBA, με τον ψάλτη μας να απευθύνει στο τέλος την ερώτηση «Γιατί δεν έχει παίξει στο NBA ο Ιωάννης» στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος και απάντησε σε αυτό.
Ο αναλυτής του Gazzetta και πρώην αθλητής μίλησε για το δικό του mindset σχετικά με το NBA, ενώ αποκάλυψε και τη φορά που ήταν πολύ κοντά στο να βρεθεί εκεί!
Δείτε ΕπίσηςΓιάννης Αντετοκούνμπο: Τα 10 ματς των Μπακς που θα επηρεάσουν την απόφαση για το μέλλον του | Gazz Floor by Novibet
Παπαδογιάννης και Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.