Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα 10 ματς των Μπακς που θα επηρεάσουν την απόφαση για το μέλλον του | Gazz Floor by Novibet
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συζητήθηκε στο Gazz Floor LIVE by Novibet, με του Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη, Ευτυχία Οικονομίδου και Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκονται σε 10 κομβικά ματς τα οποία θα κρίνουν πολλά για την απόφαση του Έλληνα σταρ για το αν θα ζητήσει ανταλλαγή ή όχι.
Οι Μπακς θα παίξουν 21 παιχνίδια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, με 10 εξ αυτών να είναι απέναντι σε ομάδες που θα παλέψουν για υψηλές θέσεις στην κατάταξη. Το ρεκόρ σε αυτά τα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το εάν οι Μπακς θα είναι ανταγωνιστικοί φέτος ή όχι, με τον Γιάννη να υπολογίζει αυτόν τον παράγοντα στην ενδεχόμενη απόφασή του.
Η ανάλυση του Gazz Floor LIVE by Novibet στο 1:01:30...
