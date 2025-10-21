«Οι Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Γιάννη και δεν το έκαναν, έχουν πίστη στο ρόστερ τους»

Ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, εξήγησε ότι οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά δεν το έκαναν, επειδή πιστεύουν στο ρόστερ τους.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δεδομένο ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως «αν σε 6 ή 7 μήνες αλλάξω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι ανθρώπινο».

«Οι Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Γιάννη και δεν το έκαναν… Οι Νικς θα μπορούσαν να είχαν τον Γιάννη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αλλά δεν το έκαναν, έχουν πίστη στο ρόστερ τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.