«Οι Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Γιάννη και δεν το έκαναν, έχουν πίστη στο ρόστερ τους»
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δεδομένο ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως «αν σε 6 ή 7 μήνες αλλάξω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι ανθρώπινο».
Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, εξήγησε ότι οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά δεν το έκαναν, επειδή πιστεύουν στο ρόστερ τους.
«Οι Νικς ήταν σε θέση να αποκτήσουν τον Γιάννη και δεν το έκαναν… Οι Νικς θα μπορούσαν να είχαν τον Γιάννη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αλλά δεν το έκαναν, έχουν πίστη στο ρόστερ τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.
“The Knicks were in position to get Giannis and they didn’t get him…the Knicks could have had Giannis under a certain set of circumstances.” 👀— NBACentral (@TheDunkCentral) October 21, 2025
- Brian Windhorst
(h/t @awfulannouncing )
pic.twitter.com/KiT94G4h27
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.