Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σάρωσε στην τηλεθέαση στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σάρωσε στην τηλεθέαση στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Newsroom
giannis
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «The 2night Show» για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς και σάρωσε στην τηλεθέαση.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της τηλεοπτικής σεζόν.

Ο Greek Freak σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, την ανέλιξή του σε σούπερ σταρ στους Μπακς, αλλά και για τις δυσκολίες και τις αξίες που τον καθόρισαν ως άνθρωπο και αθλητή.

Δείτε Επίσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου, δε θέλω να ζήσω στις ΗΠΑ, θα γυρίσω πίσω»
Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε η εκπομπή επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού για τον ίδιο, καθώς η εκπομπή του ΑΝΤ1 κατέγραψε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης στη late night ζώνη. Συγκεκριμένα, σημείωσε μέσο όρο 16,8% στο δυναμικό κοινό και 18,1% στο γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του zappit.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     