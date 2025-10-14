Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σάρωσε στην τηλεθέαση στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της τηλεοπτικής σεζόν.
Ο Greek Freak σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, την ανέλιξή του σε σούπερ σταρ στους Μπακς, αλλά και για τις δυσκολίες και τις αξίες που τον καθόρισαν ως άνθρωπο και αθλητή.
Τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε η εκπομπή επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού για τον ίδιο, καθώς η εκπομπή του ΑΝΤ1 κατέγραψε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης στη late night ζώνη. Συγκεκριμένα, σημείωσε μέσο όρο 16,8% στο δυναμικό κοινό και 18,1% στο γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του zappit.
