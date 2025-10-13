Την κίνηση των Μιλγουόκι Μπακς να υπογράψουν τον Άλεξ Αντετοκούνμπο σχολίασε ο Σαμς Σαράνια, βάζοντας στην εξίσωση και τον Γιάννη.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Σαμς Σαράνια να σχολιάζει αυτήν την εξέλιξη, υπό το πρίσμα της πρόθεσης των «Ελαφιών» να διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους.

Όπως ανέφερε ο εγκυρότερος ρεπόρτερ στο NBA, αυτή η κίνηση των Μπακς είναι ένα δείγμα πως κάνουν πλέον τα πάντα, για να πείσουν τον Γιάννη να παραμείνει στο Μιλγουόκι, με πολλές φήμες το τελευταίο διάστημα να φανερώνουν πως κάνει σκέψεις για trade. Αυτό το ενδεχόμενο, μάλιστα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη δυναμική της ομάδας τη φετινή σεζόν.

«Οι Μπακς κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να νιώσει όσο πιο άνετα γίνεται και πιο ικανοποιημένος. Είναι προφανές ότι η κίνηση (σ.σ. του Άλεξ Αντετοκούνμπο) γίνεται με σκοπό να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη. Όμως απ' την πλευρά του Γιάννη, μου έχουν πει ότι αυτές οι κινήσεις είναι ανεξάρτητες από εκείνον και τις αποφάσεις του.

Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πάρει την τελική του απόφαση για το μέλλον του, όποια και αν είναι αυτή, καθώς του απομένει ακόμα ένας χρόνος στο συμβόλαιό του μετά τη φετινή σεζόν και αυτή η απόφαση θα βασιστεί στην απόδοση της ομάδας. Από αυτήν την άποψη, το πρώτο τέταρτο της σεζόν θα είναι καθοριστικό για να φανεί πόσο καλοί είναι οι Μπακς» ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει και έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Μπακς, μέχρι τη σεζόν 2026-27, ενώ για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option ώστε να επεικτείνει τη συνεργασία του με τα «Ελάφια».