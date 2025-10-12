NBA: Αυτός είναι ο πιο βαρύς παίκτης, με βάρος 138 κιλά
Η σεζόν 2025/26 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκεται προ των πυλών και το BasketNews δημοσίευσε τη λίστα με τους πιο βαρείς παίκτες στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.
Έτσι, ο σέντερ των Μέμφις Γκρίζλις, Ζακ Έντι, είναι ο βαρύτερος παίκτης στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή, με 138 κιλά. Ο 23χρονος Έντι (2,24 μ.) μέτρησε πέρσι 9.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ μ.ό. στη rookie σεζόν του στη λίγκα.
Ακολουθεί ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 132 κιλά, ενώ στη συνέχεια έρχονται ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Ζάιον Γουίλιαμσον, οι οποίοι ζυγίζουν 129 κιλά έκαστος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Μπρουκ Λόπεζ, με 128 κιλά.
