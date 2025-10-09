Γιάννης: «Ενθουσιασμένος για τα επόμενα τουρνουά με την Εθνική, χαρούμενος για όλη την Ελλάδα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για άλλη μια φορά μίλησε για την Εθνική Ελλάδος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την πίστη του στους Μπακς, ωστόσο άφησε... ανοικτό το παράθυρο για αλλαγή πλεύσης στο μέλλον, μιλώντας για την ομάδα του στο ΝΒΑ. Ωστόσο ο Greek Freak αναφέρθηκε και στην Εθνική Ελλάδος με την οποία πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

«Το μόνο που έμαθα είναι η διαθεσιμότητα. Να μπορώ να είμαι διαθέσιμος. Όταν είσαι διαθέσιμος μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου να κάνει σπουδαία πράγματα. Αυτός ήταν ο στόχος μου όλο το καλοκαίρι. Είτε χάσεις, είτε κερδίσεις, να έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις. Είχαμε εκπληκτικό καλοκαίρι. Στα power rankings μας είχαν 8ους ή 9ους και κάποιες φορές εκτός δεκάδας. Καταφέραμε να είμαστε 3οι στην Ευρώπη, κάτι που δεν το είχαμε κάνει εδώ και 16 χρόνια.

Είμαι πολύ χαρούμενος για όλη την Ελλάδα. Αυτό θα μας τονώσει την αυτοπεποίθηση, επειδή μερικά χρόνια πριν, το 2022 η Γερμανία ήταν τρίτη στην Ευρώπη και μετά το 2023 πήραν το Παγκόσμιο, το 2024 τερμάτισαν τέταρτοι και το 2025 πρώτοι. Πριν από αυτό είχαν ένα μετάλλιο από τα χρόνια του Ντιρκ. Είμαι ενθουσιασμένος για τα επόμενα τουρνουά του 2027, 2028 και 2029.

Δε νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πώς νιώθεις όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου. Αν όλοι είχαν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε κάτι θα καταλάβαιναν την ευφορία που νιώθω αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει τελειώσει. Όταν βγαίνεις έξω και περπατάς στον δρόμο και βλέπεις πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι για αυτό που καταφέραμε, τότε το εκτιμάς ακόμη περισσότερο. Εκατομμύρια άνθρωποι σταμάτησαν ό,τι έκαναν, δεν πήγαν στη δουλειά για να δουν τα παιχνίδια. Ελπίζω να το ξανακάνουμε γι αυτούς».

Στη συνέχεια είπε: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, είναι μία δύσκολη επιλογή, δεν θα πω ψέματα. Επειδή στο τέλος της ημέρας πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου. Το να εκπροσωπείς την Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πληρωνόμαστε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.

Νομίζουν ότι παίρνουμε εκατομμύρια. Κυριολεκτικά παιρνάμε 2-3 μήνες από το καλοκαίρι μας μακριά από τις οικογένειές μας για να το κάνουμε αυτό. Έχω παίξει σε 9 τουρνουά και τα 8 δεν τελείωσαν με επιτυχία. Κατέληγες να κλαις. Με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι σε έκαναν να νιώθεις ταπεινωμένος, επειδή δεν κατάφερες να πάρεις μετάλλιο.

Αν υπήρχε τρόπος ώστε να μπορώ να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, πιθανότατα θα έλεγα την Εθνική, αλλά για να είμαι ρεαλιστικός με αυτά που έχω κάνει δεν υπάρχει λίγκα στην Ευρώπη που να συγκρίνεται με αυτά που κάνουν οι ομάδες στο NBA. Αν ήταν το ίδιο θα έπαιζα για την Εθνική όλη μέρα».