ΝΒΑ: Εξελίσσεται η επικοινωνία των διαιτητών
Το NBA είναι η καλύτερη λίγκα στον κόσμο και χρόνο με τον χρόνο προσπαθεί να εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Οι διαιτητές από φέτος θα έχουν ενδοεπικοινωνία στο παρκέ για τις επίμαχες φάσεις, αλλά και με το Replay Center.
Φέτος θα υπάρξουν νέοι κανονισμοί και γι’ αυτόν τον λόγο οι διαιτητές βρίσκονται στα pre-season camps των ομάδων, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι νέοι κανόνες με την έναρξη της σεζόν.
Η εξέλιξη δεν έχει μείνει μόνο στους κανονισμούς, αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι δοκιμές γίνονται ήδη, με τον κάθε referee να έχει το δικό του ακουστικό, ώστε να μπορούν να ακούνε ο ένας τον άλλον αλλά και να εξετάζουν τις φάσεις στο Replay Center.
Also on referees: I'm told that the NBA, for the first time, is equipping all three referees on the floor with earpieces for every preseason game in NBA arenas.— Marc Stein (@TheSteinLine) October 5, 2025
It's the latest step in NBA earpiece testing ... connecting the refs to each other and the Replay Center in Secaucus. https://t.co/e1paaMToer
