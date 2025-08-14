Ο άνθρωπος πίσω από τον Ρόκι, τη μασκότ των Ντένβερ Νάγκετς, απολύθηκε μετά από αναρρωτική άδεια και κατέθεσε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, σύμφωνα με την «Colorado Sun».

Ο Ντρέικ Σόλομονς, που φορούσε τη στολή της πιο δημοφιλούς και ακριβοπληρωμένης μασκότ στο ΝΒΑ, απολύθηκε αφότου πήρε αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού στο ισχίο κάτι που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας ατόμων με αναπηρία.

Με την αγωγή του ζητά αποζημίωση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία των Νάγκετς, ενώ ο δικηγόρος του παρομοίασε την απόλυση του πελάτη του, με την απόλυση γυναίκας που επιστρέφει από άδεια μητρότητας.

Ο Σόλομονς ανέλαβε τον ρόλο του «Ρόκι» το 2021 από τον πατέρα του, ο οποίος υπήρξε η μασκότ των Νάγκετς για πάνω από τρεις δεκαετίες. Πέρα από την ψυχαγωγία του κοινού στους αγώνες, είχε ενεργή συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις, στη συγκέντρωση παιχνιδιών και σε προγράμματα μπάσκετ για νέους.

Είναι μέλος της οργάνωσης των Νάγκετς από το 2012, αρχικά ως μέλος της ακροβατικής ομάδας καρφωμάτων και στη συνέχεια ως ο μοναδικός προσκεκλημένος υποψήφιος στην κλειστή οντισιόν για τον Ρόκι.

Κατά τη σεζόν 2022/23 διαγνώστηκε με αγγειακή νέκρωση, μια πάθηση που καταστρέφει τον οστικό ιστό λόγω ανεπαρκούς αιμάτωσης. Όταν ενημέρωσε την ομάδα για την κατάστασή του, του είπαν ότι θα διοργανωθεί νέα διαδικασία επιλογής μασκότ. Παρά την εγχείρηση, επέστρεψε στη δουλειά μόλις δέκα μέρες μετά, συνεχίζοντας να υποφέρει από πόνους. Έναν χρόνο αργότερα, οι γιατροί του συνέστησαν ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Ωστόσο, μετά την ανάρρωσή του και την επιστροφή του, απολύθηκε έπειτα από οντισιόν τον Αύγουστο του 2024.