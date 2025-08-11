Πεπ Γκουαρδιόλα: Αποκάλυψε τους τρεις αγαπημένους του παίκτες στο NBA
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να βρέθηκε στη Σικελία με την Μάντσεστερ Σίτι για φιλικό προετοιμασίας, απέναντι στην Παλέρμο, την οποία και η ομάδα του επικράτησε με 3-0, αλλά απάντησε για τους αγαπημένους του παίκτες στο NBA.
Ο προπονητής των «Σίτιζενς» ρωτήθηκε για τους αγαπημένους του παίκτες και έδωσε τη δική του τριάδα. Η οποία περιλαμβάνει τους Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς, αναφερόμενος πάντα στη μετά Μάικλ Τζόρνταν εποχή.
Με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, μάλιστα, να αποκαλύπτει πως είναι φαν του NBA. «Το λατρεύω, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου» ανέφερε, όπως μετέφερε ο Μαρκ Στάιν.
Η σχέση του Γκουαρδιόλα με τον Μαζούλα
Μάλιστα ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε και στον Τζο Μαζούλα. Ο προπονητής των Σέλτικς υπέγραψε πολυετή επέκταση, κάτι που άρεσε πολύ στον 54χρονο. Άλλωστε οι δυο τους διατηρούν φιλική σχέση, με τον Μαζούλα μάλιστα να επισκέπτεται τις προπονήσεις της Μάντσεστερ Σίτι στο All Star Break του 2024.
