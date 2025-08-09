Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τους Μιλγουόκι Μπακς στον Χριστουγεννιάτικο χάρη, ωστόσο τα «Ελάφια» έμειναν για δεύτερη διαδοχική σεζόν εκτός του προγράμματος της Christmas Day.

Η ημέρα των Χριστουγέννων αποτελεί ορόσημο για τους φαν του NBA, με μερικές από τις πιο μεγάλες «μάχες» και ντέρμπι της σεζόν να συμπεριλαμβάνονται εκεί. Ωστόσο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, οι Μιλγουόκι Μπακς δε θα δώσουν παιχνίδι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε εκ νέου στον χάρτη της συγκεκριμένης ημερομηνίας τα «Ελάφια», όμως για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έμειναν εκτός επιλογής. Άλλωστε πριν τον ερχομό και την εκτόξευση του Greek Freak, οι Μπακς είχαν αγωνιστεί όλες και όλες τέσσερις φορές τα Χριστούγεννα.

Με την πρώτη να χρονολογείται πίσω στο μακρινό 1968 και την τελευταία, το 1977. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η αύρα του σταρ που κουβαλάει, ανάγκασε το NBA να τοποθετεί επί έξι συναπτά έτη στο πρόγραμμα των Χριστουγέννων τους Μπακς.

Η αρχή έγινε στη Νέα Υόρκη το 2018, όταν και ο Αντετοκούνμπο προσέφερε ένα μοναδικό σόου 30 πόντων, στη νίκη των Μπακς επί των Νικς. Έως το 2023, οι Μπακς έπαιζαν διαρκώς τα Χριστούγεννα, όμως το σερί τους χάλασε την περσινή σεζόν και για δεύτερη συνεχή χρονιά δε θα βρίσκονται στη δράση.

Με την πεντάδα των αγώνων του NBA να έχει μεταξύ άλλων το Νο1 του Draft, τον Κούπερ Φλαγκ, αφού οι Μάβερικς θα αντιμετωπίσουν τους Γουόριορς. Φυσικά τον ΛεΜπρόν και τον Ντόντσιτς να αντιμετωπίζουν τον Ντουράντ καθώς και τους πρωταθλητές Θάντερ.

Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων στο NBA

Νικς - Καβαλίερς

Θάντερ - Σπερς

Λέικερς - Ρόκετς

Γουόριορς - Μάβερικς

Νάγκετς - Τίμπεργουλβς

Οι αγώνας των Μπακς ανήμερα των Χριστουγέννων