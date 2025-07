Oι Κινγκς δείχνουν να είναι στην pole position για την απόκτηση του Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ απέρριψε την οψιόν αγοράς των Νάγκετς και βγήκε στη free agency από τις 30 Ιουνίου. Ακόμα ο θρύλος των Θάντερ κυκλοφορεί ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με την στοιχηματική Bovada οι Κινγκς παρουσιάζονται φαβορί για την απόκτηση του, ενώ κοντά βρίσκονται οι Νικς και οι Μπακς. Ακολουθούν οι Χιτ και οι Μάβερικς για τον άνθρωπο που έχει τα περισσότερα triple double στην ιστορία της λίγκας.

Ο Γουέστμπρουκ είχε μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ σε 75 αγώνες με τους Νάγκετς τη σεζόν που πέρασε. Δεν θα αργήσει να βρει την επόμενη ομάδα του ο έμπειρος γκαρντ.

The Sacramento Kings are the favorites to win the Russell Westbrook sweepstakes, per @BovadaOfficial



Sacramento Kings +150

New York Knicks +350

Milwaukee Bucks +400

Miami Heat +600

Dallas Mavericks +800

New Orleans Pelicans +900

Minnesota Timberwolves +1000 pic.twitter.com/3XDNImHZAU