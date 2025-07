Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κυνηγούσε μία κατσαρίδα και η γυναίκα του έκανε live στο Instagram!

Είναι γνωστό πως το καλοκαίρι, οι κατσαρίδες... έχουν την τιμητική τους, προκαλώντας τον φόβο αρκετών, με το κυνήγι τους εντός του σπιτιού να αποτελεί από ένα σημείο και μετά καθημερινότητα. Ένας από αυτούς φαίνεται πως είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα όπου στο NBA έσκαγε η βόμβα της αποχώρησης του Ντέμιαν Λίλαρντ από τους Μπακς για να επιστρέψει στους Μπλέιζερς, ο Greek Freak φαίνεται πως ήταν απασχολημένος.

Μέσα από το live όπου έκανε η γυναίκα του, Μαράια, ο Έλληνας σταρ προσπαθεί να βρει μία κατσαρίδα, κρατώντας αρχικά στο χέρι του... ένα από τα πιο έμπιστα εργαλεία για το «κυνήγι», μία παντόφλα και στη συνέχεια ένα παπούτσι!

Αμφότεροι γελούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, προσφέροντας απολαυστικούς διαλόγους, με τον Αντετοκούνμπο να λέει: «Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα! Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σταμάτα να παίζεις μαζί μου… Μπορείς απλά να καλέσεις τη μαμά μου; Απλά κάλεσέ τη. Σε παρακαλώ… Δεν μπορώ να το κάνω, αυτό είναι».

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa